У Тернополі під колесами потягу загинула літня людина

На залізничному вокзалі у Тернополі загинув 75-річний пенсіонер. Чоловік впав на колію у момент, коли до станції наближався швидкісний потяг сполученням Дарниця-Львів. Від отриманих травм пенсіонер помер на місці.



Як повідомив заступник начальника слідчого відділу Тернопільського відділу поліції Михайло Вербовський, попередньо, зі слів очевидців, чоловік самовільно зійшов з перлону на колію якраз в момент, коли наближався потяг.

Кримінальне провадження розпочато за статтею 115 ККУ з позначкою «самогубство».

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області