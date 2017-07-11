На Закарпатті поліція затримала злодія, за серійні обкрадання магазинів

На Закарпатті поліція затримала злодія, за серійні обкрадання магазинів

03:00 11.07.2017
На Закарпатті поліція затримала злодія, за серійні обкрадання магазинів

Житель м.Іршави скоїв кілька крадіжок із місцевих продуктових магазинів.

Крадія затримали працівники кримінальної поліції, за даним фактом розпочато кримінальне провадження.

У квітні-червні в м.Іршаві невідомі особи кілька разів обкрадали кафе, розташоване в центральній частині міста. Відгинали захисну решітку, розбивали вікно й забирали товар, в основному горілку та продукти харчування. Загалом власнику крамниці було завдано збитків на суму близько 10 тисяч гривень.

Потерпілий звернувся із заявою в поліцію Іршавського району. В результаті оперативно-розшукових заходів оперативники кримінальної поліції встановили особу крадія й затримали його. Ним виявився 29-річний житель Іршави. Цей чоловік уже має судимість за крадіжки, а на даний час в суді перебуває на розгляді ще одна кримінальна справа по ньому. 

 Вилучено речові докази скоєння злочину – частину краденого з магазину товару. За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (Крадіжка з проникненням у приміщення). Фігуранту справи оголошено про підозру в скоєнні ним кримінального правопорушення, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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