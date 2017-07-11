На Закарпатті поліція затримала злодія, за серійні обкрадання магазинів
На Закарпатті поліція затримала злодія, за серійні обкрадання магазинів
Житель м.Іршави скоїв кілька крадіжок із місцевих продуктових магазинів.
Крадія затримали працівники кримінальної поліції, за даним фактом розпочато кримінальне провадження.
У квітні-червні в м.Іршаві невідомі особи кілька разів обкрадали кафе, розташоване в центральній частині міста. Відгинали захисну решітку, розбивали вікно й забирали товар, в основному горілку та продукти харчування. Загалом власнику крамниці було завдано збитків на суму близько 10 тисяч гривень.
Потерпілий звернувся із заявою в поліцію Іршавського району. В результаті оперативно-розшукових заходів оперативники кримінальної поліції встановили особу крадія й затримали його. Ним виявився 29-річний житель Іршави. Цей чоловік уже має судимість за крадіжки, а на даний час в суді перебуває на розгляді ще одна кримінальна справа по ньому.
Вилучено речові докази скоєння злочину – частину краденого з магазину товару. За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (Крадіжка з проникненням у приміщення). Фігуранту справи оголошено про підозру в скоєнні ним кримінального правопорушення, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області