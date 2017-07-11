На Житомирщині під час ДТП на переході загинув молодий чоловік

На Житомирщині під час ДТП на переході загинув молодий чоловік

01:02 11.07.2017
На Житомирщині під час ДТП на переході загинув молодий чоловік

У с. Пряжeві 30-річний місцевий житель, перетинаючи автодорогу Житомир – Могилів-Подільський, потрапив під колеса ВАЗівки.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Триває з’ясування всіх обставин.

Попередньо встановлено, що близько 23:30 автомобіль «ВАЗ-2106» під керуванням 69-річного жителя м. Бердичева, скоїв наїзд на молодого чоловіка, який перетинав дорогу по неосвітленому пішохідному переходу.

Від отриманих у результаті ДТП травм потерпілий загинув на місці.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

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