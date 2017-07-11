На Київщині поліцейські затримали квартирного крадія-іноземця

Оперативники Управління карного розшуку поліції Київщини спільно зі своїми колегами з Києво-Святошинського відділу поліції за скоєння крадіжки затримали 34-річного громадянина Грузії.

Зловмисник проник до однієї з квартир у смт. Чабани шляхом підбору ключа, звідки викрав коштовності. На території країни пересувався на автомобілі «Део Ланос».

Крадій представився працівникам поліції вигаданим ім’ям. Документів, які б могли підтверджувати його особу, відсутні.

Тож, наразі працівники поліції встановлюють дані на затриманого чоловіка, перевіряють законність його перебування на території України та з’ясовують причетність іноземця до скоєння інших злочинів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. Триває слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області