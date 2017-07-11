Поліція Херсонщини виявила водія, який збив двох людей та втік

До чергової частини Бериславського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий автомобіль збив двох чоловіків та з місця ДТП зник. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та інспектори з дорожнього нагляду районного відділу поліції.

За попередніми даними, поліцейські встановили, що невідомий водій скоїв наїзд на двох чоловіків, які стояли на узбіччі дороги, після чого врізався в їх автомобіль та зник з місця пригоди. Постраждалих з різними травмами доставили в районну лікарню.

За словами начальника відділу забезпечення безпеки дорожнього руху обласного главку поліції Віталія Боднарука, інспекторам з дорожнього нагляду районного відділу поліції стало відомо, що підозрюваний пересувався на автомобілі «ВАЗ 2101» зеленого кольору. Поліцейські опитали місцевих жителів та встановили власника даної автівки. Ним виявився 31-річний місцевий житель.

Під час огляду його домоволодіння, виявили автомобіль «ВАЗ 2101» з розбитим лобовим склом, правим дзеркалом заднього виду та пошкодженнями фарби на кузові. Чоловік зізнався у скоєному. Він розповів, що не має водійського посвідчення та втік з місця події, бо злякався відповідальності.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області