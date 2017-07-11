Поліція Херсонщини виявила водія, який збив двох людей та втік
Поліція Херсонщини виявила водія, який збив двох людей та втік
До чергової частини Бериславського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий автомобіль збив двох чоловіків та з місця ДТП зник. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та інспектори з дорожнього нагляду районного відділу поліції.
За попередніми даними, поліцейські встановили, що невідомий водій скоїв наїзд на двох чоловіків, які стояли на узбіччі дороги, після чого врізався в їх автомобіль та зник з місця пригоди. Постраждалих з різними травмами доставили в районну лікарню.
За словами начальника відділу забезпечення безпеки дорожнього руху обласного главку поліції Віталія Боднарука, інспекторам з дорожнього нагляду районного відділу поліції стало відомо, що підозрюваний пересувався на автомобілі «ВАЗ 2101» зеленого кольору. Поліцейські опитали місцевих жителів та встановили власника даної автівки. Ним виявився 31-річний місцевий житель.
Під час огляду його домоволодіння, виявили автомобіль «ВАЗ 2101» з розбитим лобовим склом, правим дзеркалом заднього виду та пошкодженнями фарби на кузові. Чоловік зізнався у скоєному. Він розповів, що не має водійського посвідчення та втік з місця події, бо злякався відповідальності.
За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області