Під час нічної ДТП на Дніпропетровщині постраждали шестеро людей

Внаслідок зіткнення двох легковиків водій та 2 пасажири автомобіля «ВАЗ 21043», а також 3 пасажири авто «Mazda 626» отримали травмами різного ступеню тяжкості. Серед травмованих четверо дітей віком від 5 до 14 років.

Поліція з’ясовує обставини ДТП з постраждалими, яка сталася в ніч на восьме липня, на 229 км автодороги М-18 «Харків-Сімферополь».

За попередніми даними, водій автомобіля «Mazda 626», рухаючись з боку міста Запоріжжя в напрямку Новомосковська, не вибрала безпечну швидкість руху не впорався з керуванням, виїхала на смугу зустрічного руху де скоїла зіткнення з автомобілем «ВАЗ 21043», який рухався в зустрічному напрямку.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області