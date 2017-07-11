Під час нічної ДТП на Дніпропетровщині постраждали шестеро людей

Під час нічної ДТП на Дніпропетровщині постраждали шестеро людей

05:00 11.07.2017
Під час нічної ДТП на Дніпропетровщині постраждали шестеро людей

Внаслідок зіткнення двох легковиків водій та 2 пасажири автомобіля «ВАЗ 21043», а також 3 пасажири авто «Mazda 626» отримали травмами різного ступеню тяжкості. Серед травмованих четверо дітей віком від 5 до 14 років.

Поліція з’ясовує обставини ДТП з постраждалими, яка сталася в ніч на восьме липня, на 229 км автодороги М-18 «Харків-Сімферополь».

 

За попередніми даними, водій автомобіля «Mazda 626», рухаючись з боку міста Запоріжжя в напрямку Новомосковська, не вибрала безпечну швидкість руху не впорався з керуванням, виїхала на смугу зустрічного руху де скоїла зіткнення з автомобілем «ВАЗ 21043», який рухався в зустрічному напрямку.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Допустимо ли узаконить химическю кастрацию для педофилов?
06.07.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Соціальні мережі, кібератаки та гібридні війни
06.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.