У Харкові з вікна 5-го поверху випав нетверезий чоловік

Постраждалого доставили до лікарні. Наразі стан його здоров'я задовільний.

Попередньо встановлено, що вчора 60-річний харків'янин не втримав рівновагу та з власної необережності випав з вікна квартири, розташованої на 5-му поверсі багатоповерхівки на проїзді Стадіонному.

Чоловіка доставлено до лікарні з численними травмами голови та тулуба.

Факт події зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 120 (доведення до самогубства) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області