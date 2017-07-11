У Харкові з вікна 5-го поверху випав нетверезий чоловік

У Харкові з вікна 5-го поверху випав нетверезий чоловік

00:04 11.07.2017
У Харкові з вікна 5-го поверху випав нетверезий чоловік

Постраждалого доставили до лікарні. Наразі стан його здоров'я задовільний.

Попередньо встановлено, що вчора 60-річний харків'янин не втримав рівновагу та з власної необережності випав з вікна квартири, розташованої на 5-му поверсі багатоповерхівки на проїзді Стадіонному.

Чоловіка доставлено до лікарні з численними травмами голови та тулуба.

Факт події зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 120 (доведення до самогубства) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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