У Харкові з вікна 5-го поверху випав нетверезий чоловік
У Харкові з вікна 5-го поверху випав нетверезий чоловік
Постраждалого доставили до лікарні. Наразі стан його здоров'я задовільний.
Попередньо встановлено, що вчора 60-річний харків'янин не втримав рівновагу та з власної необережності випав з вікна квартири, розташованої на 5-му поверсі багатоповерхівки на проїзді Стадіонному.
Чоловіка доставлено до лікарні з численними травмами голови та тулуба.
Факт події зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 120 (доведення до самогубства) Кримінального кодексу України.
Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області