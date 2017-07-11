На Житомирщині конфлікт між рибалками та місцевими закінчився стріляниною

На Житомирщині конфлікт між рибалками та місцевими закінчився стріляниною

06:30 11.07.2017
На Житомирщині конфлікт між рибалками та місцевими закінчився стріляниною

До поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію із вогнепальним пораненням 40-річного жителя райцентру.

На місці події, у с.Берестовець, поліцейські з’ясували, що чоловік приїхав до села на риболовлю разом з друзями. Однак через це у них виник конфлікт з місцевими жителями.

Події відбувались упродовж вечора. Заїжджі рибаки спочатку познайомилися із місцевими представниками громадськості, які не дозволяли їм рибалити. Потім запросили їх до столу, де разом вживали спиртне. Проте згодом гуртом знову стали «розбиратися», кому тут дозволено рибалити.

У результаті один із місцевих жителів застосував зброю і поранив опонента.

Чоловіка доставили до лікарні із ушкодженням передньої черевної стінки, паху та лівого стегна.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин), ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ.
Поліцейські встановили місце перебування стрілка, який відразу після події втік. Його вже затримали, а рушницю вилучили.

Підозрюваний - 52-річний житель цього ж села. Свою провину він визнає, зброю зберігав без будь-яких дозвільних документів.

Нині йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

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