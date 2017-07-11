У Вінниці бійка на даху гаража закінчилась жахливою трагедією

У Вінниці бійка на даху гаража закінчилась жахливою трагедією

06:45 11.07.2017
У Вінниці бійка на даху гаража закінчилась жахливою трагедією

У м. Вінниці під час розпиття алкогольних напоїв на даху гаража у гаражному кооперативі загинув 33-річний вінничанин. Його товариш з травмою голови перебуває у реанімаційному відділенні вінницької лікарні.

Вночі компанія з трьох чоловіків на даху гаража, розташованого на території гаражного кооперативу на вулиці П. Дорошенка, розпивала спиртні напої.    

Близько першої години ночі між двома чоловіками раптово спалахнула бійка. Третій - заспокоїв товаришів, та вони продовжили святкувати. Після ще кількох випитих чарок конфлікт спалахнув з новою силою. Під час бійки обидва її учасники впали з даху гаража. У результаті чого один з чоловіків загинув на місці події, а інший доставлений лікарями у реанімаційне відділення місцевої лікарні.

Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 119 (вбивство через необережність). За вчинення такого правопорушення 34-річному травмованому товаришу потерпілого загрожує покарання до 5 років позбавлення волі.  

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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