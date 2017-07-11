На Луганщині пиятика знайомих чоловіка та жінки закінчилась різаниною

У ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники Старобільського відділу поліції викрили та затримали жінку, яка спричинила тяжкі тілесні ушкодження своєму приятелю.

До чергової частини Старобільського відділу поліції надійшло повідомлення медиків про те, що до лікарні, з місця мешкання по вул. 1-го Травня, з ножовими пораненнями госпіталізовано 26-річного чоловіка.

На місце злочину негайно виїхали співробітники слідчо-оперативної групи. Опитавши свідків, поліцейські встановили, що тілесні ушкодження потерпілому спричинила, у ході раптово виниклої сварки після сумісного вживання спиртних напоїв, його 57-річна знайома, яка після скоєння злочину втекла з місця події.

В ході проведення розшукових заходів поліцейські встановили місцезнаходження жінки. Зловмисницю затримали у будинку її співмешканця. У жінки правоохоронці й вилучили знаряддя злочину – кухонний ніж, який вона прихопила з місця злочину.

Підозрювану затримано в порядку ст. 208 КПК України.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області