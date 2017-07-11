На Прикарпатті ревнивець ліз у вікно колишньої, за що дістав удар ножем

Вночі на лінію «102» Долинського відділення поліції надійшло повідомлення з центральної районної лікарні, про те, що каретою швидкої допомоги доставлено чоловіка з проникаючим ножовим пораненням.

Як з’ясувалось, подія сталась в одному із сіл району. Між двома чоловіками виникла суперечка на ґрунті неприязних відносин, під час якої 40-річний потерпілий отримав ножове поранення.

В ході проведення слідчих дій правоохоронцями було встановлено, що потерпілий прийшов додому до 39-річної колишньої співмешканки. В цей час жінка розпивала спиртні напої із своїм теперішнім 43-річним співжителем. На грунті ревнощів чоловік розбив вікно та намагався проникнути до приміщення будинку, про те захмелілий співмешканець схопив до рук ножа, підійшов до вікна та наніс чоловікові один удар в ділянку живота.

Після чого, закривавлений потерпілий самотужки зміг зателефонувати на лінію «103», викликавши медиків. В результаті чого, чоловіка було госпіталізовано з тілесними ушкодженнями у вигляді ножового поранення черевної порожнини.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Згідно санкції статті передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Наразі, вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні даного злочину та обрання міри запобіжного заходу – тримання під вартою. Проводиться слідство.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області