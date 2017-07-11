Закарпатська поліція розшукала водія-винуватця смертельної ДТП

Співробітники Тячівського відділу поліції розшукали підозрюваного у вчиненні смертельної ДТП на Тячівщині

Вжитими оперативно-розшуковими заходами працівники поліції розшукали 29-річного жителя Тячева, який потрапив у смертельну автомобільну аварію та зник з місця події. На даний момент чоловік для проходження медичного огляду доставлений у лікарню, там же йому буде оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 ККУ, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого.

Нагадаємо, що 09 липня, на виїзді з села Бедевля автомобіль «BMW» виїхав на зустрічну смугу та допустив лобове зіткнення з «ВАЗ 2109». За кермом «ВАЗ» перебував співробітник Тячівського відділу поліції, який того ж дня помер у реанімаційному відділенні районної лікарні.

Пасажирів «BMW» доставлено у лікарню. Водій покинув місце події, проте співробітники Тячівського відділу поліції розшукали підозрюваного у вчиненні смертельної ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області