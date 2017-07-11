На Львівщині під час полювання трагічно загинула людина

На Львівщині під час полювання трагічно загинула людина

08:42 11.07.2017
На Львівщині під час полювання трагічно загинула людина

У Стрийський відділ поліції близько 03:00 надійшло повідомлення з центральної районної лікарні про те, що до них доставлений чоловік з вогнепальним пораненням у шию без ознак життя.

«Попередньо встановлено, що тілесне ушкодження загиблий 64-річний житель району отримав після опівночі. Озброївшись незареєстрованими гладкоствольними рушницями, він разом із 38-річним сином уночі пішли на дикого кабана. Під час нічного полювання і сталася трагедія», - повідомив начальник Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Сергій Богданов. 

Пораненого у шию батька син повіз до райцентру. Дорогою чоловік помер.

На місці події слідчо-оперативна група виявила речові докази, які свідчать про можливу причетність до смерті чоловіка його сина. Незареєстровані рушниці правоохоронці вилучили та відправили на експертизу.

 

Зараз встановлюються обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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