На Львівській об'їзній внаслідок ДТП загинула людина

До правоохоронців надійшло повідомлення про те, що на об’їзній дорозі Львова поблизу села Зубра Пустомитівського району сталась дорожньо-транспортна пригода.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій легковика «Мерседес» виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем «ЗІЛ», за кермом якого перебував 36-річний мешканець одного з сіл Городоцького району. Внаслідок зіткнення вантажівка перекинулась.

Пасажир вантажівки, особу якого встановлюють поліцейські, від отриманих травм помер на місці події у кареті швидкої медичної допомоги, водій «ЗІЛа» після огляду лікарями від госпіталізації відмовився, а водій «Мерседеса», 53-річний львів’янин, доставлений у лікарню, де його оглядають медики.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області