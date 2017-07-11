На Львівській об'їзній внаслідок ДТП загинула людина
На Львівській об'їзній внаслідок ДТП загинула людина
До правоохоронців надійшло повідомлення про те, що на об’їзній дорозі Львова поблизу села Зубра Пустомитівського району сталась дорожньо-транспортна пригода.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій легковика «Мерседес» виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем «ЗІЛ», за кермом якого перебував 36-річний мешканець одного з сіл Городоцького району. Внаслідок зіткнення вантажівка перекинулась.
Пасажир вантажівки, особу якого встановлюють поліцейські, від отриманих травм помер на місці події у кареті швидкої медичної допомоги, водій «ЗІЛа» після огляду лікарями від госпіталізації відмовився, а водій «Мерседеса», 53-річний львів’янин, доставлений у лікарню, де його оглядають медики.
На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області