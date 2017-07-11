На Житомирщині чоловіка затримали за вбивство свого кума

Подія сталася у с. Нові Сали. 57-річний чоловік вийшов з будинку кума й упав біля воріт. Господар домоволодіння відразу викликав швидку, однак врятувати життя односельчанина не вдалося.

Під час огляду з’ясувалось, що на тілі чоловіка в області серця колото-різана рана, що і стала, очевидно, причиною смерті.

Встановлюючи обставини отримання ушкодження, поліцейські дізнались, що між загиблим та господарем будинку давні неприязні стосунки, однак вони продовжували час від часу спілкуватись.

Того дня загиблий також прийшов до кума і після нетривалої бесіди між ними виник черговий конфлікт. У запалі емоцій 56-річний власник будинку наніс гостю ножове поранення. Той зміг вийти з оселі і дійти до воріт, де його і знайшли.

Нині досудове розслідування проводиться за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Чоловікові, який на момент події перебував у стані сп’яніння, може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області