У Білій Церкві ґвалтівника молодої жінки затримали на місці злочину

У Білій Церкві ґвалтівника молодої жінки затримали на місці злочину

10:40 11.07.2017
У Білій Церкві ґвалтівника молодої жінки затримали на місці злочину

Опівночі молода жінка поверталась додому одна. Зненацька на неї напав невідомий чолов’яга, щосили кілька разів ударів її кулаком в обличчя, потім затягнув у кущі.

Крик про допомогу почули місцеві жителі та викликали поліцію.

На  спецлінію 102 поліції Київщини о 23-й годині надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць Білої Церкви, біля ліцею, лунають крики про допомогу.

Поліцейські відреагували миттєво. Група реагування патрульної поліції прибула на місце події за лічені хвилини, саме у той час, коли зловмисник знущався над бідолашною жінкою і намагався задовольнити свою статеву пристрасть.

Ґвалтівником виявився 31-річний місцевий житель, його затримано у порядку ст. 208 КПК України. На момент скоєння злочину кривдник перебував у стані алкогольного сп’яніння.   

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області 

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Допустимо ли узаконить химическю кастрацию для педофилов?
06.07.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Соціальні мережі, кібератаки та гібридні війни
06.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.