У Білій Церкві ґвалтівника молодої жінки затримали на місці злочину

Опівночі молода жінка поверталась додому одна. Зненацька на неї напав невідомий чолов’яга, щосили кілька разів ударів її кулаком в обличчя, потім затягнув у кущі.

Крик про допомогу почули місцеві жителі та викликали поліцію.



На спецлінію 102 поліції Київщини о 23-й годині надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць Білої Церкви, біля ліцею, лунають крики про допомогу.

Поліцейські відреагували миттєво. Група реагування патрульної поліції прибула на місце події за лічені хвилини, саме у той час, коли зловмисник знущався над бідолашною жінкою і намагався задовольнити свою статеву пристрасть.

Ґвалтівником виявився 31-річний місцевий житель, його затримано у порядку ст. 208 КПК України. На момент скоєння злочину кривдник перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області