У Білій Церкві ґвалтівника молодої жінки затримали на місці злочину
У Білій Церкві ґвалтівника молодої жінки затримали на місці злочину
Опівночі молода жінка поверталась додому одна. Зненацька на неї напав невідомий чолов’яга, щосили кілька разів ударів її кулаком в обличчя, потім затягнув у кущі.
Крик про допомогу почули місцеві жителі та викликали поліцію.
На спецлінію 102 поліції Київщини о 23-й годині надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць Білої Церкви, біля ліцею, лунають крики про допомогу.
Поліцейські відреагували миттєво. Група реагування патрульної поліції прибула на місце події за лічені хвилини, саме у той час, коли зловмисник знущався над бідолашною жінкою і намагався задовольнити свою статеву пристрасть.
Ґвалтівником виявився 31-річний місцевий житель, його затримано у порядку ст. 208 КПК України. На момент скоєння злочину кривдник перебував у стані алкогольного сп’яніння.
За матеріалами ВК ГУНП у Київській області