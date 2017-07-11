На Кіровоградщині 18-річний юнак ледь не вбив людину

За попередньою інформацією, 18-річний житель Світловодського району завдав ударів битою громадянину, який у компанії знайомих приїхав відпочити з іншого району.

До Світловодського відділу поліції надійшло повідомлення від колег із Олександрії про те, що до районної лікарні доставлено чоловіка з тяжкими травмами голови.

«Поліцейські попередньо встановили, що троє чоловіків, двоє з яких із сусіднього району, на мотоциклі приїхали до свого родича на відпочинок у Світловодському районі. Згодом на території селища вони зустріли місцеву компанію, яка також відпочивала.

Перебуваючи напідпитку, чоловіки поспілкувались між собою та місцеві жителі запропонували через декілька годин продовжити застілля. Але приїжджі, не дочекавшись нових знайомих, вирішили повернутися додому. Втім за межами населеного пункту їх наздогнав автомобіль.

Із транспортного засобу вийшли троє хлопців, із двома з яких вони нещодавно спілкувалися у селі. В ході розмови з автівки вийшов і місцевий юнак, який став докоряти «гостям» за негарну поведінку. А потім, тримаючи у руках предмет, схожий на биту, ударив ним одного з чоловіків. Інші – не місцеві жителі – почали тікати, тим часом компанія на авто поїхала геть.

Оговтавшись, товариші підішли до 27-річного потерпілого, який знаходився у непритомному стані, та доставили його до лікарні», - повідомив начальник Світловодського відділу поліції Андрій Гулий.

За матеріалами ВК ГУНП у Кіровоградській області