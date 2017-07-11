Молодик з Кіровоградщини навіть сам не знає, за що вдарив людину ножем

За попередніми даними, 23-річний житель Новомиргородського району на одній з вулиць міста зупинив чоловіка, що рухався на велосипеді, та ударив його ножем. Поліцейські з’ясовують, що стало причиною такої поведінки перехожого.

«До відділення поліції надійшло повідомлення про те, що до приймального відділення лікарні каретою швидкої доставлено 32-річного громадянина з проникаючими ножовими пораненнями.

До медичного закладу негайно прибула слідчо-оперативна група. Під час опитування потерпілого було встановлено, що чоловік їхав на велосипеді по пішохідній доріжці. Йому назустріч ішов невідомий, який зупинив його, та, діставши з кишені предмет, схожий на ніж, без будь-яких пояснень наніс два удари в область живота, після чого зник у невідомому напрямку.

Працівники поліції почали пошуки зловмисника. У ході відпрацювання території, прилеглої до місця пригоди, помітили чоловіка, що поводився підозріло. У кишені одягу перехожого виявили ніж зі слідами, схожими на кров. Зловмисник у скоєному зізнався, втім пояснити причину свого вчинку не зміг», - розповів начальник Новомиргородського відділення поліції Станіслав Іщенко.

За цим фактом триває розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Особі повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП у Кіровоградській області