Полтавська поліція встановлює особу молодика, якого на смерть збив потяг

Трагедія сталася 6-го липня на колії поблизу посадочної платформи «Полтава Південна». Особа чоловіка встановлюється.

Прикмети: на вигляд 20-25 років, середньої статури, зріст - близько 180 см. Обличчя овальної форми, волосся пряме, коротке, русяве.

Особливі прикмети:

- зліва на грудях татуювання із зазначенням групи крові – ОІ RH (-);

- на лівій кисті татуювання у вигляді неправильної геометричної фігури;

- шрами на животі – довжиною 20 см, та 10 рубців.

Був одягнений:

- спортивна кофта чорного кольору із синтетичного матеріалу з білою застібкою;

- чорні спортивні синтетичні штани з написом на лівій кишені «Nike»;

- кросівки шкіряні чорні з білими вставками.

Якщо ви знаєте загиблого, або вам відомо про місце його проживання, просимо надати інформацію до відділення поліції № 2 міста Полтава (вулиця Стрітенська, 16), телефоном - (0532) 58-44-68, 095-917-00-73, на безкоштовну цілодобову лінію «102», або будь-яким іншим зручним способом.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області