На Чернігівщині чоловік вбив знайомого та викинув тіло на цвинтарі

До поліції надійшла інформація про виявлення на центральному кладовищі Козельця тіла невідомого чоловіка з поліетиленовим пакетом на голові.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Козелецького відділення поліції на чолі з керівництвом та колеги з Головного управління Нацполіції. Для пошуків слідів ймовірного вбивці залучався і кінолог з службовою собакою.



Правоохоронці встановили особу загиблого – ним виявився мешканець одного з сіл району. Про насильницький характер смерті потерпілого свідчили й тілесні ушкодження на тілі чоловіка - множинні садна голови та сліди крові. Пізніше судмедекспертиза констатувала смерть внаслідок перелому склепіння черепа та крововиливу в мозок.

На пошуки вбивці були залучені найдосвідченіші оперативники, які почали розшук злочинця з подворових обходів, спілкування з сусідами та перевіркою раніше судимих громадян та підоблікового елемента.



В результаті проведеного комплексу оперативно-розшукових заходів кримінальна поліція вийшла на раніше засудженого жителя Козельця, який у скоєному зізнався та надав правдиві свідчення.

Чоловік розповів, що за три дні до того він приймав у себе гостя. Під час розмови на підвищених тонах виник конфлікт, який переріс у бійку. Господар в якості аргументу використав палицею, якою й відлупцював гостя до смерті. Після чого на два дні сховав тіло в погребі, а вночі нишком вивіз труп на центральне кладовище Козельця.

Підозрюваний затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області