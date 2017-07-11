На Чернігівщині чоловік вбив знайомого та викинув тіло на цвинтарі
На Чернігівщині чоловік вбив знайомого та викинув тіло на цвинтарі
До поліції надійшла інформація про виявлення на центральному кладовищі Козельця тіла невідомого чоловіка з поліетиленовим пакетом на голові.
На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Козелецького відділення поліції на чолі з керівництвом та колеги з Головного управління Нацполіції. Для пошуків слідів ймовірного вбивці залучався і кінолог з службовою собакою.
Правоохоронці встановили особу загиблого – ним виявився мешканець одного з сіл району. Про насильницький характер смерті потерпілого свідчили й тілесні ушкодження на тілі чоловіка - множинні садна голови та сліди крові. Пізніше судмедекспертиза констатувала смерть внаслідок перелому склепіння черепа та крововиливу в мозок.
На пошуки вбивці були залучені найдосвідченіші оперативники, які почали розшук злочинця з подворових обходів, спілкування з сусідами та перевіркою раніше судимих громадян та підоблікового елемента.
В результаті проведеного комплексу оперативно-розшукових заходів кримінальна поліція вийшла на раніше засудженого жителя Козельця, який у скоєному зізнався та надав правдиві свідчення.
Чоловік розповів, що за три дні до того він приймав у себе гостя. Під час розмови на підвищених тонах виник конфлікт, який переріс у бійку. Господар в якості аргументу використав палицею, якою й відлупцював гостя до смерті. Після чого на два дні сховав тіло в погребі, а вночі нишком вивіз труп на центральне кладовище Козельця.
Підозрюваний затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області