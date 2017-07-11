На Чернігівщині чоловік вбив знайомого та викинув тіло на цвинтарі

На Чернігівщині чоловік вбив знайомого та викинув тіло на цвинтарі

11:40 11.07.2017
На Чернігівщині чоловік вбив знайомого та викинув тіло на цвинтарі

До поліції надійшла інформація про виявлення на центральному кладовищі Козельця тіла невідомого чоловіка з поліетиленовим пакетом на голові.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Козелецького відділення поліції на чолі з керівництвом та колеги з Головного управління Нацполіції. Для пошуків слідів ймовірного вбивці залучався і кінолог з службовою собакою.

Правоохоронці встановили особу загиблого – ним виявився мешканець одного з сіл району. Про насильницький характер смерті потерпілого свідчили й тілесні ушкодження на тілі чоловіка - множинні садна голови та сліди крові. Пізніше судмедекспертиза констатувала смерть внаслідок перелому склепіння черепа та крововиливу в мозок.

На пошуки вбивці були залучені найдосвідченіші оперативники, які почали розшук злочинця з подворових обходів, спілкування з сусідами та перевіркою раніше судимих громадян та підоблікового елемента.

В результаті проведеного комплексу оперативно-розшукових заходів кримінальна поліція вийшла на раніше засудженого жителя Козельця, який у скоєному зізнався та надав правдиві свідчення.

Чоловік розповів, що за три дні до того він приймав у себе гостя. Під час розмови на підвищених тонах виник конфлікт, який переріс у бійку. Господар в якості аргументу використав палицею, якою й відлупцював гостя до смерті. Після чого на два дні сховав тіло в погребі, а вночі нишком вивіз труп на центральне кладовище Козельця.

 

Підозрюваний затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області

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