У Маріуполі службовий пес винюхав у чоловіка гранати та наркотики

У Маріуполі службовий пес винюхав у чоловіка гранати та наркотики

23:00 11.07.2017
У Маріуполі службовий пес винюхав у чоловіка гранати та наркотики

Службовий собака допоміг правоохоронцям виявити 26-річного чоловіка, який планував вивезти у мирний регіон 7 бойових гранат. Вибухонебезпечні предмети вилучені, загроза для населення ліквідована. Чоловікові загрожує кримінальна відповідальність.

Під час патрулювання на території залізничного вокзалу правоохоронці помітили чоловіка, який, побачивши поліцію, став помітно нервувати.

При перевірці службовий пес допоміг визначити, що в сумці у чоловіка знаходяться вибухонебезпечні предмети.

Виявилося, що в особистих речах 26-річний чоловік намагався вивезти

6 гранат Ф-1, 1 гранату РГД, запали до них, згорток з речовиною рослинного походження.

Всі боєприпаси та речовини вилучено та направлено на експертизу.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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