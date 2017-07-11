На Донеччині молодик ледь на задушив 10-річну дитину, яка мирно спала

На Донеччині молодик ледь на задушив 10-річну дитину, яка мирно спала

22:30 11.07.2017
На Донеччині молодик ледь на задушив 10-річну дитину, яка мирно спала

Торецьким відділом Костянтинівської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні розпочатому за ч.2 ст.15(замах на злочин), п.2 ч.2 ст.115 (умисне вбивство малолітньої) КК України.

За результатами першочергових слідчих заходів установлено, що 8 липня до квартири жінки, у якій вона проживає разом із своєю донькою, завітала знайома разом з товаришем. Після розпивання спиртних напоїв чоловік залишився ночувати у власниці квартири, а вже вранці чоловіка забрала його знайома.

Після уходу останніх жінка побачила що дитина непритомна та на її тілі є тілесні ушкодження. 

Дівчинку доставлено до Центральної міської лікарні м.Торецька де лікарі діагностували механічну асфіксію (удушення). Потерпіла перебуває у реанімації, знаходиться у свідомості, лікарі оцінюють її стан як стабільний, загрози життю не має.

За словами дитини вона лягла спати, почула, що задихається, відчула біль у горлі і побачила чоловіка, який її душить, після чого втратила свідомість. 

На теперішній час у порядку ст.208 КПК України затримано 22-річного чоловіка, якому повідомлено про підозру у скоєнні замаху на вбивство 10-річної дівчинки. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Допустимо ли узаконить химическю кастрацию для педофилов?
06.07.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Соціальні мережі, кібератаки та гібридні війни
06.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.