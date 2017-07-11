Обвинувачення колишньому начальнику ГУ МВС змінене на більш тяжке

Прокуратурою Запорізької області в Орджонікідзевському районному суді міста Запоріжжя підтримується державне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно колишнього начальника ГУМВС України в Запорізькій області генерал-майора міліції Серби В.І. за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 365 КК України.

Колишній високопосадовець обвинувачується у перевищенні влади та організації масових заворушень, які відбулися 26.01.2014 біля приміщення Запорізької обласної ради та обласної державної адміністрації у місті Запоріжжі, внаслідок яких мітинг в підтримку Євромайдану розігнано, а стосовно учасників мирної акції протестів працівниками міліції та «тітушками» застосовано фізичне насильство.

Під час судового розгляду, з урахуванням досліджених в суді доказів, у тому числі показань безпосередніх учасників акції протесту, процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Запорізької області змінено обвинувачення Сербі В.І. з менш тяжкого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України (перевищення влади, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян) на більш тяжкий злочин, передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365 КК України (організація та керування перевищенням влади і службовим становищем, яке супроводжувалося насильством та застосуванням спеціальних засобів).

Санкцією ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певної діяльністю на строк до трьох років.

Судовий розгляд кримінального провадження триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області