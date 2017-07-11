Справа щодо резонансного вбивства у Вінниці вже у суді

Справа щодо резонансного вбивства у Вінниці вже у суді

21:30 11.07.2017
Справа щодо резонансного вбивства у Вінниці вже у суді

Прокуратурою Вінницької області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства мешканця м. Вінниці, тіло якого з ознаками насильницької смерті 28.06.2017 року виявлено в річці Південний Буг поблизу пляжу «Хімік».
У ході розслідування слідчими, спільно з працівниками управління карного розшуку, встановлено особу, яка вчинила вбивство потерпілого. 
Крім того, проведеними оперативними та слідчими заходами встановлено ряд речових доказів по яким призначено судові експертизи.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 КК України (вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині)  та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Зазначимо, що за вчинений злочин зловмиснику загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Вінницької області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Допустимо ли узаконить химическю кастрацию для педофилов?
06.07.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Соціальні мережі, кібератаки та гібридні війни
06.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.