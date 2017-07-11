Справа щодо резонансного вбивства у Вінниці вже у суді

Прокуратурою Вінницької області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства мешканця м. Вінниці, тіло якого з ознаками насильницької смерті 28.06.2017 року виявлено в річці Південний Буг поблизу пляжу «Хімік».

У ході розслідування слідчими, спільно з працівниками управління карного розшуку, встановлено особу, яка вчинила вбивство потерпілого.

Крім того, проведеними оперативними та слідчими заходами встановлено ряд речових доказів по яким призначено судові експертизи.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 КК України (вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Зазначимо, що за вчинений злочин зловмиснику загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Вінницької області