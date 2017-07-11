У Житомирі домушник під час затримання вистрибнув з вікна та травмувався

Жителька обласного центру, повернувшись додому, застала у квартирі крадія.

Чоловік, не сподіваючись такої зустрічі, спочатку закрився в одній із кімнат, а потім вистрибнув з її вікна. У результаті травмував ногу та був госпіталізований.

На місці події працівники слідчо-оперативної групи Житомирського відділу поліції з’ясували, що господарка оселі близько 16.00 повернулась додому і побачила зламаний замок у дверях. Коли жінка зайшла у квартиру, то застала там незнайомця. Той забарикадувався в одній із кімнат і спробував утекти, стрибнувши з вікна.

Злодію-невдасі викликали швидку та доставили до лікарні, де згодом провели оперативне втручання.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

- У чоловіка вилучено ювелірні вироби із срібла, викрадені із квартири, а також інструмент, за допомогою якого він заламав замок у дверях, - розповів начальник Житомирського відділу поліції Михайло Сорока. – Нині ми перевіряємо, чи не причетний він до інших подібних квартирних крадіжок.

Нині 35-річному підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 6 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області