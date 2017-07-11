У Кропивницькому 24-річного молодика ледь не зарізали на смерть

Під час сварки зловмисник завдав 24-річному мешканцю обласного центру ножового поранення. За вчинене особі загрожує до восьми років позбавлення волі.

До Кропивницького відділу поліції надійшло повідомлення від диспетчера швидкої медичної допомоги про те, що до лікарні госпіталізовано тяжко травмованого чоловіка.

«Встановлюючи обставини події, поліцейські з’ясували, що до злочину причетний 40-річний місцевий житель. На місці пригоди було виявлено і речовий доказ кримінального правопорушення – кухонний ніж. Наразі затриманому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу», - повідомив начальник Кропивницького відділу поліції Дмитро Авдієнко.

Попередньо встановлено, що потерпілий прийшов у гості до підозрюваного святкувати День народження. Між чоловіками, які перебували у стані алкогольного сп’яніння, раптово виник словесний конфлікт. Під час з’ясування стосунків зловмисник схопив ножа та наніс ним опоненту удар в область живота.

Свідки події викликали швидку допомогу.

За матеріалами ВК ГУНП у Кіровоградській області