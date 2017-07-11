На Закарпатті суд обрав запобіжний захід іноземцю, який віз нелегалів через кордон

За процесуального керівництва Берегівської місцевої прокуратури обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб відносно громадянина Федеративної Республіки Німеччина, підозрюваного у вчиненні незакінченого замаху на незаконне переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів ( ч.3 ст.15, ч.3 ст.332 КК України).

Як повідомив виконувач обов’язків керівника Берегівської місцевої прокуратури Юрій Нам’як, встановлено що 28-річний громадянин Німеччини на початку липня 2017 року, перебуваючи в одному з сіл Берегівського району, яке знаходиться у прикордонній зоні з Угорщиною, намагався незаконно переправити через державний кордон України (поза межами контрольно – пропускного пункту) двох громадян Індії до країн Євросоюзу за грошову винагороду.

Проте, довести задум до кінця їм завадив наряд відділу прикордонної служби ВПС «Горонглаб» Мукачівського прикордонного загону, яким їх було затримано. Наразі досудове розслідування кримінального провадження триває. Громадянину Німеччини повідомлено про підозру у вчиненні вищеназваного кримінального правопорушення.

Прокурор наголосив, що вказане кримінальне правопорушення відноситься до категорії тяжких злочинів, відповідальність за яке передбачена у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Закарпатської області