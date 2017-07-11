На Хмельниччині засуджено головного лікаря психіатричної лікарні

Прокуратурою Хмельниччини спільно з іншими правоохоронними органами проводиться системна робота, спрямована на виявлення фактів корупційних правопорушень та притягнення винних до відповідальності.

У січні цього року працівниками Шепетівської місцевої прокуратури та співробітниками Управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки Національної поліції України викрито факт вчинення корупційного правопорушення у медичній сфері.

Встановлено, що головний лікар однієї з психіатричних лікарень області за поміщення особи на стаціонарне лікування до медичного закладу зажадав від жителя міста Нетішина неправомірну вигоду в сумі 5 тис. грн.

Під час одержання обумовленої суми хабар а керівника лікарні було викрито правоохоронцями.

Як повідомив керівник місцевої прокуратури Іван Комар, за результатами судового розгляду посадовця визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

До засудженого, в межах санкції вказаної статті, застосовано покарання у виді штрафу в розмірі 17 тис. грн.

Також, лікаря на 2 роки позбавлено права займати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій.

За матеріалами прес-служби прокуратури Хмельницької області