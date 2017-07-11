Двом волинянам повідомлено про підозру у пограбуванні іноземця

Завдяки скоординованим спільним зусиллям Луцької місцевої прокуратури та працівників поліції у стислі строки вдалося знайти й затримати мешканців Луцька, які пограбували громадянина Алжиру.

Пізно увечері 3 липня 2017 року 35-річний вірменин та 19-річний українець неподалік корпусу №9 СНУ імені Лесі Українки на вулиці Потапова в обласному центрі Волині напали на іноземця.

Поки молодший із нападників утримував потерпілого за шию, старший тричі вдарив його та вирвав сумку, в якій знаходилися мобільний телефон, окуляри та гаманець з грішми й банківськими картками.

Діями нападників іноземцю завдано майнової шкоди на суму понад 13 тис. грн.Обом зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні за попередньою змовою грабежу (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 186 КК України).

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області