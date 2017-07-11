На Житомирщині чоловік ледь не загинув у палаючому будинку

11 липня о 04:22 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в с. Джерело Олевського району. За вказаною адресою виїхало чергове відділення рятувальників 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Вони встановили, що дерев’яний житловий будинок повністю охоплений вогнем. 46-річний мешканець самостійно покинув палаючу оселю, проте в результаті пожежі чоловік отримав опіки. На момент прибуття швидкої він був при свідомості та знаходився на траві на подвір’ї. Медики госпіталізували постраждалого до Олевської центральної районної лікарні.

Зусиллями бійців ДСНС о 05:20 пожежу локалізовано, о 08:00 – ліквідовано. Рятувальникам вдалося запобігти перекидання полум’я, що почало поширюватися по сухій траві, на 2 господарчі будівлі та піднавіс. Вогнем знищено житловий будинок.

Усі обставини події наразі встановлюються правоохоронцями.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Житомирській області