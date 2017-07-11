На Закарпатті поліцейські затримали вуличного наркодилера

На Закарпатті поліцейські затримали вуличного наркодилера

19:00 11.07.2017
На Закарпатті поліцейські затримали вуличного наркодилера

Працівники поліції Рахівського району викрили 31-річного жителя смт.Великий Бичків. Цей молодий чоловік збув близько на вулиці селища синтетичний наркотик.

За один грам метамфетаміну чоловік одержав 1500 гривень, але був затриманий працівниками поліції.

За даним фактом поліція розпочала розслідування, в діях чоловіка вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України (Незаконне зберігання чи збут наркотичних засобів).

Вилучену речовину направлено на експертизу, її походження з’ясовують правоохоронці.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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