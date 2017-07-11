На Закарпатті молодик за кермом іномарки збив велосипедиста

У поліцію Рахівського району надійшло повідомлення про те, що на вул.Миру в м.Рахові автомобіль іноземного виробництва скоїв наїзд на велосипедиста.

На місце події прибула слідчо-оперативна група та група швидкого реагування. Правоохоронці встановили, що автомобіль «Ауді» іноземної реєстрації, за кермом якого перебував 21-річний житель Рахова, виїжджаючи з другорядної вулиці на вул.Миру, здійснив наїзд на 55-річного велосипедиста. Травмувавши людину, винуватець аварії втік з місця пригоди.

Внаслідок ДТП потерпілий отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, поранення чола й забій хребта і був поміщений на лікування в травматологію районної лікарні.

Працівники поліції розшукали водія, автомобіль поміщено на спецмайданчик.

У водія взято кров на визначення стану алкогольного сп’яніння.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області