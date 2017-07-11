На Закарпатті вірний пес не дозволив забити чоловіка на смерть

Оперативники Мукачівського відділу поліції розшукали підозрюваних у побитті чоловіка. 41-річного потерпілого врятував його собака.

До чергової частини Мукачівського відділу поліції надійшло повідомлення від медиків швидкої допомоги про те, що з вул. Данила Галицього вони доставили до місцевої лікарні непритомного чоловіка із тяжкими травмами голови.

За кілька днів оперативники відділу поліції встановили осіб, причетних до побиття потерпілого.

Поліція з’ясувала, що між двома компаніями, які були напідпитку виникла словесна сварка. 32-річний раніше судимий мукачівець відкликав потерпілого і після короткої розмови почав наносити удари. Продовжити бійку, розповіли свідки, не дозволив собака, який охороняв непритомного господаря.

Наступного для розшуковики знайшли винних у вчиненому правопорушенні. Слідчий Мукачівського відділу поліції відкрив кримінальне провадження за част.1 ст.121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Підозрюваному передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Триває розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області