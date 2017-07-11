На Львівщині через нещасний випадок трагічно загинув літній чоловік

Попередньо встановлено, що 81-річний мешканець села у Дрогобицькому районі впав з підводи та помер від отриманих травм.

У Дрогобицький відділ поліції близько 12:00 надійшло повідомлення від мешканця одного з сіл району про те, що його 81-річний сусід впав з підводи та від отриманих травм помер. Лікарі швидкої медичної допомоги, яких чоловік викликав на місце події, констатували смерть пенсіонера.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці попередньо встановили, що чоловік загинув у результаті нещасного випадку. Призначено судово-медичну експертизу.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області