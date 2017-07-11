На Львівщині п’яний водій спрямував авто в огорожу мосту
На Львівщині п’яний водій спрямував авто в огорожу мосту
У Дрогобицький відділ поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталась у місті Дрогобич.
На місці події працювала слідчо-оперативна група.
Як попередньо встановили правоохоронці, близько 15:00 водій автомобіля ВАЗ-2105, 38-річний мешканець одного з сіл району, не впорався з керуванням та в’їхав у огорожу дорожнього моста.
Внаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження.
Також встановлено, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.
Наразі поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Проводяться слідчі дії.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області