У Вінниці під час ДТП постраждав водій мотоцикла

У Вінниці під час ДТП постраждав водій мотоцикла

21:02 11.07.2017
У Вінниці під час ДТП постраждав водій мотоцикла

Аварія сталась близько 20 години на вулиці Київській.

Попередньо встановлено, що 55-річний водій автомобіля «ВАЗ-211540» під час виконання маневру повороту ліворуч не надав перевагу в русі мотоциклу "YAMAHA" та допустив зіткнення з транспортним засобом.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди 24-річний водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до міської клінічної лікарні.

Транспортні засоби вилучені та поміщені на арештмайданчик. Поліцейські встановлюють усі обставини автопригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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