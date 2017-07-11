У Києві чоловік звіряче вбив молоду дружину та перерізав собі вени

Напередодні, близько 19:00, до чергової частини Святошинського управління поліції надійшло повідомлення, що в квартирі на проспекті Перемоги виявлено 28-річну жінку з ознаками насильницької смерті. У цьому ж помешканні знаходиться її чоловік, який намагався покінчити життя самогубством.

Не гаючи часу, за вказаною адресою прибули слідчо-оперативні групи територіального та Головного управлінь поліції і лікарі.

«Вже на місці події правоохоронці опитали свідків та ретельно оглянули територію. Зі слів власниці квартири, яку винаймало подружжя, потерпіла - її колега. Зранку вона не вийшла на роботу, тому співробітники намагалися додзвонитися до молодої жінки, але не змогли, тож просто приїхали до квартири із запасними ключами. Двері були зачинені зсередини, тож довелося зламувати замок. Коли вони потрапили у приміщення, побачили вбиту жінку та її чоловіка із різаними пораненнями. Його одразу ж госпіталізували в лікарню, де надали необхідну допомогу», - повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Попередньо встановлено, що сімейний конфлікт стався через ревнощі. За кілька днів до цього пара також з'ясовувала стосунки та вирішила жити окремо: жінка навіть зібрала речі чоловіка. А під час конфлікту він наніс дружині більше сорока ударів, а собі канцелярським ножем перерізав вені та сухожилля, відкрив на кухні газ та ліг на диван.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві