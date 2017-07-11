Озброєну банду наркоділків затримано у Черкаській області

Чотирьох зловмисників затримано у процесуальному порядку. У затриманих вилучено значну кількість наркотиків, розсади конопель, а також зброю і значну кількість іноземної валюти.

Працівники внутрішньої безпеки Національної поліції України спільно з прокуратурою, УСБУ Черкаської області, за сприяння керівництва поліції області, продовжують заходи по виявленню місць виготовлення та збуту наркотичних речовин на території регіону. Цього разу правоохоронці прибули з обшуками до м. Сміла Черкаської області.

Оперативники внутрішньої безпеки поліції встановили, що в місті Сміла діє злочинна група. Зловмисники у рамках «сімейного підряду» організували продаж наркотичних речовин та психотропних засобів.

Після проведення оперативних закупівель правоохоронці отримали санкцію суду на здійснення обшуків за місцями розташування наркопритонів.

Під час спільних заходів працівники УДВБ Нацполіції, поліції області, УСБУ, прокуратури у Черкаській області виявили у місці проживання фігурантів ОЗГ велику кількість канабісу, амфетаміну, насіння конопель.

Також виявлено «плантацію» конопель у теплиці та торф’яних горщиках. Крім того, вилучено 63 тисячі гривень, майже 73 тисячі доларів США, зброю та набої до неї.

На теперішній час четверо осіб вже затримано за ст. 208 КПК України. Тривають заходи щодо затримання та обрання міри запобіжного заходу іншим фігурантам групи.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області