На Херсонщині засуджено нелюда, який вбив стареньку за 300 гривень

Злочин стався у березні минулого року в одному з сіл Голопристанського району. В пошуках легкої наживи зловмисник проник в дім одинокої 70-річної пенсіонерки та завдав їй 11 ножових поранень. Після чого забрав 300 гривень, мобільний телефон, сережки та продукти харчування.

Поліцейські затримали зловмисника упродовж доби. Він переховувався у знайомих в селищі Комишани. Затриманим виявився 33-річний безробітний житель Голопристанського району, раніше судимий за крадіжки та грабежі.

У день скоєння вбивства зловмисник вживав алкогольні напої, а ввечері поїхав до села, де жила пенсіонерка. Він знав, що жінка мешкала сама і отримувала пенсію. Чоловік вибив двері будинку та одразу ж став наносити жінці удари кочергою по голові, після чого добив пенсіонерку ударами ножа. Зловмисник обшукав дім, забрав гроші та інші речі. Тієї ж ночі він поїхав до знайомих у селище Комишани, де мав намір переховуватись деякий час.

Були відкриті кримінальні провадження за ч.2 п.6 ст.115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство» та ч.4 ст.187 Кримінального кодексу України «Розбій». Згідно з вироком Генічеського районного суду чоловіка визнано винним у скоєному злочині та призначено покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області