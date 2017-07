На Львівщині начальника ПР-частини ДСНС затримано на хабарі

Начальника однієї із державних пожежо-рятувальних частин Львівщини затримала на хабарі Служба безпеки України спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою ДСНС.

Майор цивільного захисту вимагав 500 доларів від кандидата на службу в очолюваний ним підрозділ за пришвидшення оформлення документів та безперешкодне працевлаштування.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ



Начальника однієї із державних пожежо-рятувальних частин Львівщини затримала на хабарі Служба безпеки України спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою ДСНС.

Майор цивільного захисту вимагав 500 доларів від кандидата на службу в очолюваний ним підрозділ за пришвидшення оформлення документів та безперешкодне працевлаштування.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3682#sthash.4LrOg6g0.dpuf