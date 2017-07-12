На Львівщині жінка за кермом кросовера врізалась у металеву огорожу

У Городоцьке відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Суховоля о 00:09 сталася дорожньо-транспортна пригода.

Попередньо правоохоронці встановили, що 33-річна жителька району, яка знаходилась за кермом автомобіля «Nissan X- Trail», при виконанні лівого повороту в’їхала у металеву огорожу житлового будинку.

Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження. Медики діагностували у потерпілої проникаюче поранення грудної клітки зліва, лівобічний пневмоторакс та відкритий злам лівої плечової кістки.

Правоохоронці з’ясовують обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області