На Львівщині жінка за кермом кросовера врізалась у металеву огорожу

На Львівщині жінка за кермом кросовера врізалась у металеву огорожу

01:01 12.07.2017
На Львівщині жінка за кермом кросовера врізалась у металеву огорожу

У Городоцьке відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Суховоля о 00:09 сталася дорожньо-транспортна пригода.

Попередньо правоохоронці встановили, що 33-річна жителька району, яка знаходилась за кермом автомобіля «Nissan X- Trail», при виконанні лівого повороту в’їхала у металеву огорожу житлового будинку.

Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження. Медики діагностували у потерпілої проникаюче поранення грудної клітки зліва, лівобічний пневмоторакс та відкритий злам лівої плечової кістки.

Правоохоронці з’ясовують обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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