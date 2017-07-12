На автовокзалі у Миколаєві жорстоко побили 40-річного чоловіка

На автовокзалі у Миколаєві жорстоко побили 40-річного чоловіка

06:00 12.07.2017
На автовокзалі у Миколаєві жорстоко побили 40-річного чоловіка

До поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію до медичного закладу невідомого чоловіка, у якого лікарі діагностували політравму.

Як з’ясувалось, конфлікт між чоловіками виник у результаті того, що знайома зловмисника – реалізатор одного із кафе на території автовокзалу, повідомила, що зник її мобільний телефон і вона підозрює у цьому одного із клієнтів.

Вказавши на 40-річного чоловіка, товариш «потерпілої» пішов до нього розбиратися. Під час з’ясовування стосунків постраждалий заперечував свою причетність до зникнення засобу зв’язку, тож 33-річний чоловік повалив його на підлогу та почав наносити удари по обличчю та тулубу.

Лише тоді, коли злочинець помітив, що потерпілий майже непритомний, залишив його та втік.

Поліцейські встановили особу постраждалого. Ним виявився 40-річний мешканець Київської області, який нещодавно приїхав до міста до своєї коханої. Його було доставлено до медичного закладу непритомним, наразі він знаходиться у комі, його стан стабільний.

Встановивши причетність 33-річного раніше судимого за скоєння майнових злочинів чоловіка до вчинення тяжкого злочину, правоохоронці затримали його у порядку ст.208 КПК України.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

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