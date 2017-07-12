У Павлограді поліцейські під час обшуку вилучили наркотики та зброю

У Павлограді поліцейські під час обшуку вилучили наркотики та зброю

05:05 12.07.2017
У Павлограді поліцейські під час обшуку вилучили наркотики та зброю

Працівники Павлоградського відділу поліції провели санкціонований судом обшук в домоволодінні 42-річного павлоградця.

В ході обшуку поліцейськими виявлено та вилучено стік пакети з речовиною схожою на психотропну речовину «медамфітамін», поліетиленовий контейнер, а також стік пакети з речовиною рослинного походження, за зовнішніми ознаками схожою на наркотичний засіб «канабіс» та електронні ваги. Також правоохоронцями вилучено пістолет в розібраному виді та металевий предмет циліндричної форми схожий на деталь з гранатомету.

Вилучене направлено на експертизу.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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