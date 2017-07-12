На Чернігівщині банду злочинців судитимуть майже за десятком статей КК

За належного процесуального керівництва прокуратури Чернігівської області завершено досудове розслідування стосовно членів організованого злочинного угрупування підозрюваних у здійсненні бандитизму, розбійному нападі, незаконному позбавленні волі людини, таємному викраденні майна громадян, несанкціонованому втручанні у роботу мереж електрозв’язку , незаконному носінні холодної зброї та заволодінні документами.

Слідством установлено, що упродовж лютого-квітня 2017 року три особи, об’єднавшись в єдине злочинне угруповання – банду, здійснювали напади на жителів м. Чернігова з метою заволодіння їх майном, а також за допомогою телекомунікаційного засобу, який здійснює сканування, перехоплення, дешифрування сигналу автомобільної сигналізації, таємно викрадали майно з транспортних засобів.

Завдяки чітко визначеній ролі, учасники організованої групи здійснювали пошук та викрадення майна потерпілих, забезпечували подолання їх опору та нейтралізацію.

У ході слідства встановлено причетність учасників злочинної групи до вчинення 8 епізодів злочинів, пов’язаних з розбійним нападом та таємним викраденням майна громадян на суму понад 125 тис. грн.

Наразі обвинувальний акт направлено до суду для розгляду по суті.

За матеріалами прес-служби прокуратури Чернігівської області