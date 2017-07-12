На Чернігівщині банду злочинців судитимуть майже за десятком статей КК
На Чернігівщині банду злочинців судитимуть майже за десятком статей КК
За належного процесуального керівництва прокуратури Чернігівської області завершено досудове розслідування стосовно членів організованого злочинного угрупування підозрюваних у здійсненні бандитизму, розбійному нападі, незаконному позбавленні волі людини, таємному викраденні майна громадян, несанкціонованому втручанні у роботу мереж електрозв’язку , незаконному носінні холодної зброї та заволодінні документами.
Слідством установлено, що упродовж лютого-квітня 2017 року три особи, об’єднавшись в єдине злочинне угруповання – банду, здійснювали напади на жителів м. Чернігова з метою заволодіння їх майном, а також за допомогою телекомунікаційного засобу, який здійснює сканування, перехоплення, дешифрування сигналу автомобільної сигналізації, таємно викрадали майно з транспортних засобів.
Завдяки чітко визначеній ролі, учасники організованої групи здійснювали пошук та викрадення майна потерпілих, забезпечували подолання їх опору та нейтралізацію.
У ході слідства встановлено причетність учасників злочинної групи до вчинення 8 епізодів злочинів, пов’язаних з розбійним нападом та таємним викраденням майна громадян на суму понад 125 тис. грн.
Наразі обвинувальний акт направлено до суду для розгляду по суті.
За матеріалами прес-служби прокуратури Чернігівської області