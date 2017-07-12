За підозрою у вбивстві поліція Донеччини затримала охоронця птахоферми

Конфлікт, який стався на птахофермі після вживання алкоголю, призвів до тяжких наслідків. Тіло 41-річного чоловіка помітив власник ферми, який повідомив до поліції. Зловмисника поліцейські затримали на місці. Розпочато кримінальне провадження.

О 6-й годині ранку до чергової частини Великоновосілківського відділення поліції звернувся власник птахоферми у селі Андріївка (Великоновосілківський район). Чоловік розповів, що побачив тіло одного із охоронців з ножовим пораненням.

Обставини того, що сталося, поліцейські з’ясували вже в перші години роботи на місці події. Там же був затриманий причетний до вбивства 47-річний працівник. До ранку після вживання спиртного він так і не зміг протверезіти, а тому навіть не розумів, що позбавив життя людину. До того ж він вже притягувався до кримінальної відповідальності за особливо тяжкі злочини (спричинення тяжких тілесних ушкоджень та вбивство).



За словами затриманого ввечері вони з потерпілим розпивали алкоголь, після чого почали з’ясовувати, хто краще виконує свою роботу. Не згодний з думкою опонента підозрюваний схопив ножа і вдарив потерпілого в область серця.

Вказаний факт попередньо кваліфіковано за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області