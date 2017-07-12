На Харківщині молодий чоловік впав з даху багатоповерхівки, - поліція

28-річного мешканця смт. Слобожанське з численними травмами каретою швидкої допомоги доставлено до Зміївської лікарні. Наразі медики оцінюють стан його здоров’я як тяжкий.

Повідомлення про подію надійшло до чергової частини Зміїського відділу поліції від фельдшера швидкої допомоги.

Як з’ясували правоохоронці, чоловік отримав травми внаслідок падіння з необережності. Останній намагався проникнути у власну квартиру через вікно на четвертому поверсі. Зі слів потерпілого, у нього зачинилися двері в квартиру і він вирішив залізти додому через вікно, спускаючись по мотузці з даху п’ятиповерхового будинку.

Інформація про подію надійшла до Журналу єдиного обліку правопорушень. Перевірка триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області