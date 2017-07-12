На Сумщині поліцейські затримали "романтика", який обірвав клумбу з квітами

На Сумщині поліцейські затримали "романтика", який обірвав клумбу з квітами

23:30 12.07.2017
На Сумщині поліцейські затримали "романтика", який обірвав клумбу з квітами

До чергової частини Тростянецького відділення поліції надійшло повідомлення від небайдужих громадян про те, що на центральні клумбі, в районі залізничного вокзалу, невідомий чоловік зриває троянди.

На виклик негайно виїхала група реагування патрульної поліції.

Прибувши на місце, полісмени побачили неподалік клумби, на лавці, молодого чоловіка з пляшкою пива в руках. Поруч нього лежало 14 щойно зірваних троянд.

На запитання працівників поліції щодо причини такого вчинку, 30-річний місцевий житель зізнався: оскільки він всеньку ніч «відпочивав» з приятелем за чаркою гіркої, то вирішив у такий спосіб вибачитися перед дружиною і загладити перед нею свою провину.

«Які б шляхетні наміри не мав цей громадянин, а за крадіжку троянд йому доведеться відповідати перед законом, - коментує ситуацію начальник Тростянецького відділення поліції Юрій Безуглий. – Щодо нього вже відкрито кримінальне провадження за ст. 185 ч. 1 КК України (крадіжка), санкція якої передбачає покарання від чималого штрафу до 3-х років позбавлення волі».

Втім, крапку у цій справі поставить суд, котрий і вирішить долю чоловіка на найближче майбутнє.

За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області

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