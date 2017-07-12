На Полтавщині звіряче побили та пограбували 17-річного юнака

До Кобеляцької районної лікарні з тілесними ушкодженнями у тяжкому стані доставлено 17-річного місцевого жителя.

Встановлено, що хлопець повертався додому після відпочинку на святі в смт. Білики.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейськими вдалося відтворити обставини тієї ночі та встановити особу, яка нанесла тілесні ушкодження неповнолітньому.

«Зловмисником виявився 19-річний односелець потерпілого, - зазначив тимчасово виконуючий обов’язки начальника поліції Полтавщини Сергій Чиж. – Досудовим розслідуванням встановлено, що односелець, після нанесення тілесних ушкоджень, забрав у неповнолітнього мобільний телефон «Meizu» та кросівки. Викрадені речі приніс додому, де їх вилучили працівники поліції під час проведення санкціонованого обшуку».

Триває досудове розслідування, працівники поліції перевіряють хлопця на причетність до інших злочинів на території району.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області