У Києві невідомі у камуфляжі пограбували чоловіка на 500 тис. гривень

У Києві невідомі у камуфляжі пограбували чоловіка на 500 тис. гривень

08:22 12.07.2017
У Києві невідомі у камуфляжі пограбували чоловіка на 500 тис. гривень

Подія сталася у Голосіївському районі неподалік від банківського відділення. Зловмисники втекли автомобілем «Фольксваген» сірого кольору. У столиці введено план «Перехоплення».

Правоохоронці отримали повідомлення про напад на чоловіка. Коли прибули на місце події, з’ясувалося, що киянин вийшов із банківського відділення із сумкою з грішми, яку поклав у свій автомобіль на заднє сидіння. У цей момент до нього підбігли кілька чоловіків у масках та камуфляжах, порізали два колеса та вихопили сумку. За попередньою інформацією, нападники забрали більше 500 тисяч гривень.

Із місця події зловмисники, зі слів потерпілого, втекли автомобілем «Фольксваген» сірого кольору. У Києві введено план «Перехоплення».

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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