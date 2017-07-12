На Тернопільщині рибалка врятував двох хлопчиків, але загинув разом із третім

Трагедія сталась напередодні. Дванадцятирічний житель Чорткова разом з двома друзями близько 13:00 пішов відпочивати на річку.

Вони купалися, кажуть свідки, біля мосту, але в місці, пристосованому для відпочинку. В якийсь момент діти почали тонути.

Їх помітив рибалка, який сидів поруч. Чоловік, 1957 року народження, кинувся допомагати юнакам. Одного витягнув, іншого виштовхав на мілину. Проте, третього хлопчика дістати не зміг.

Не вдалося чоловікові і самому врятуватися. Він потонув разом з дванадцятирічним чортківчанином.

На місце події виїжджали правоохоронці та рятувальники.

Тіла загиблих уже дістали.

Наразі фахівці встановлюють причину нещасного випадку.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області